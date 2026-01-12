業績成長に市場トレンドを掛け合わせることができれば、１年で２倍になる銘柄も決して珍しくない。――この記事では、長期投資でFIRE(経済的自立)を達成した投資家・関原大輔氏が、自ら実践する「メガ・グロース投資」術をわかりやすく解説した1冊『1年後に資産が倍増 メガ・グロース投資』(関原大輔／あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『個別株投資を駆使し、パフォーマンスを最大化する』。○個別株投資を