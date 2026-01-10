「来週、10％の人間がクビになるらしい」。リーマンショック直後のゴールドマン・サックス。毎日誰かが去り、原因不明の体調不良で心身ともにボロボロになりそうだった田中渓さんを救ったのは、ある上司の「意外な振る舞い」でした。『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』（ダイヤモンド社）の著者・櫻本真里さんは、田中渓さんと同じ環境のなかで自分のメンタルと向き合った人物。そのおふたりに、「心理的リソース」という