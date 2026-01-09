地球外文明を探し出す地球外知的生命体探査(SETI)は人類の夢ですが、高度な地球外文明は必ずしも人間のような方法でコミュニケーションしているとは限りません。2025年11月8日にプレプリントサーバーのarXivに掲載された論文では、「地球外文明はホタルのように光ることで通信している可能性がある」という仮説が提唱されました。[2511.06139] A Firefly-inspired Model for Deciphering the Alienhttps://arxiv.org/abs/2511.0613