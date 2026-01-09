プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）に挑戦したアラン・ピカソ（メキシコ、25）が、地元メキシコメディア「Izquierdazo」（ウェブ版）のインタビュー取材に応じ、井上戦では「無傷」だったことを主張した。「試合では1度も悪い状態になっていない」試合は25年12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われ、王者・井上が3−0の判定勝利を収めた。3人のジャッジが、それぞれ120-108、119-109、117-