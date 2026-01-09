テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が7日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。旅先で娘に怒られてしまったエピソードを明かした。佐久間宣行氏○「完全防備で寝た」「目が覚めたら4時ぐらいで…」正月に大学1年生の娘と沖縄旅行に行ったという佐久間氏。しかし、自身のいびきがうるさいため、「いびきを解決しないと、娘が同じ部屋に泊まってくんないから。