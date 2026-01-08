8日午後2時35分ごろ、福岡市東区東浜1丁目のマンションで「（格闘技の）スパーリングしていたら、その後倒れた」と知人と名乗る人物から119番があった。東署によると、20代ぐらいの男性が意識のない状態で救急搬送され、約2時間後に死亡が確認された。署によると、男性には外傷があり、身元や死因を調べるとともに、20代ぐらいの知人から当時の詳しい状況を聞いている。