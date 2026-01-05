Photo: はらいさん iOS 26で大進化を遂げたApple（アップル）純正の『電話』アプリ。通訳のような役割を果たしてくれるライブ翻訳や通話の保留時に役立つ保留アシストなどが使えるようにもなりましたが、iOS 26以降のバージョンをインストールしたApple Intelligence対応モデルでは、録音した通話内容を要約して表示してくれるようにもなりました。iPhoneの『電話』アプリで通話録音を行う方