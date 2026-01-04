恋愛や性行為を伴わず、相互扶助などを目的とする結婚の形、「友情結婚」が少しずつ広がっている。中には子どもを育てている夫婦もおり、たびたびメディアへの出演を行っている40代男性のカイトさんと30代女性のメイコさん（ともに仮名）も、そんな夫婦の一つだ。カイトさんはゲイ、メイコさんは他人に対する性的欲求をほとんど持たないアセクシャルを自認する。【画像】お互いに性的マイノリティの「カイトさん」と「メイコさん