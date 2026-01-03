きょう未明、千葉県市川市の市川大橋で、凍結のためスリップして車が衝突する事故が相次ぎました。現場で事故処理にあたっていたパトカーも追突されましたが、病院に搬送された人はいないということです。きょう午前2時10分ごろ、千葉県市川市にある国道の市川大橋で、車が衝突したとの通報を受けて駆けつけたパトカー1台がトラックに追突されました。警察によりますと、市川大橋の上では午前2時ごろから午前6時までに、車同士が衝