日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

皇居の「新年一般参賀」で裸になった男を逮捕 SNSで予告していたか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2日午後、皇居での「新年一般参賀」の際、若い男が突然裸になった
  • その場で取り押さえられ、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたという
  • 男は20代とみられ、SNSで予告を出していたとの情報もあるとのこと
