浜崎あゆみ（撮影＝嘉茂雅之、高浜栄蔵、山辺学） 歌手の浜崎あゆみが、毎年恒例で行っているカウントダウン・ライヴ「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-」をデビュー以来様々な節目のライヴを行ってきた、浜崎が“聖地”と呼ぶ国立代々木競技場第一体育館で開催した。【写真】浜崎あゆみ、カウントダウンライブの模様 「私達はまだ間に合うこんな世の中でもこの時代でも」という