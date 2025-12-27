2025年1〜6月は「フジテレビ」がニュースの主人公だった。中居正広氏の性加害トラブルに端に発したトラブルで同社へのCM出稿は激減。次世代メディア研究所代表の鈴木祐司さんは「25年9月時点でCM出稿は8割ほどまで戻ったが、実質的な単価は6〜7割にとどまるようだ」という――。■2025年上半期ニュースの主人公は「フジテレビ」2025年は、本来なら「放送100年」の記念すべき1年となるはずだった。ところが年明け早々、中居正広氏の