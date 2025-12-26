きのう（26日）夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で乗用車など50台以上が絡む事故があり、21人がけがをしました。車から激しく燃え上がる炎。きのう午後7時半ごろ、みなかみ町の関越自動車道下り線で「車両2台の事故。路肩に停まっている」と110番通報がありました。警察によりますと、その後も現場付近で「スリップしてガードレールにぶつかった」など通報が相次ぎ、一連の事故で乗用車や大型トラックなど50台以上が絡み