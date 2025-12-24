ニューストップ > 国内ニュース > 心臓移植の選定で余命1カ月以内の待機者を優先へ 来年3〜4月に導入予… ネットワーク 心臓移植 臓器移植 厚生労働省 心臓移植の選定で余命1カ月以内の待機者を優先へ 来年3〜4月に導入予定 2025年12月24日 19時22分 リンクをコピーする 厚生労働省は24日の有識者委員会で、心臓移植を希望して待機している患者のうち、余命が1カ月以内と予測される60歳未満の人に最優先で臓器をあっせんする新たな選定基準を、来年3〜4月に導入するとの見通しを示した。待機中に死亡する事例の減少につなげる。従来の基準では、人工心臓を装着する患者らを優先してきたが、同じ優先枠で待機する人が多くいた。一方、緊急性の高い病状でも、順位に考慮されない仕組みだった。関 記事を読む おすすめ記事 「白内障」を発症するとどんな「見え方」になるかご存知ですか？【医師監修】 2025年12月18日 6時0分 糖尿病やがんも早期発見！定期的な「血液検査」でわかる病気の種類を解説 2025年12月23日 1時0分 痛くて腫れた粉瘤を治すには？切開排膿とその後に行う手術の進め方 2025年12月17日 11時0分 けがCT画像、10秒でAI分析 的確に「止血」、迅速な治療期待 2025年12月23日 3時12分 アジア太平洋初！台湾腎臓医学会がリードし、早期腎疾患年報を発表し、国際的な腎ケアの新たな構図を開く 2025年12月20日 7時40分