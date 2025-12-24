厚生労働省は24日の有識者委員会で、心臓移植を希望して待機している患者のうち、余命が1カ月以内と予測される60歳未満の人に最優先で臓器をあっせんする新たな選定基準を、来年3〜4月に導入するとの見通しを示した。待機中に死亡する事例の減少につなげる。従来の基準では、人工心臓を装着する患者らを優先してきたが、同じ優先枠で待機する人が多くいた。一方、緊急性の高い病状でも、順位に考慮されない仕組みだった。関