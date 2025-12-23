パナソニック ホールディングス株式会社は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展したパナソニックグループパビリオン「ノモの国」について、2025年9月4日に発表した建築物におけるリユース・リサイクル等の取り組み（※1）に加え、47万人以上の体験を支えた展示物のリユース先を新たに決定した。2025年12月より本格的に移設を開始する。■廃棄率1％未満を実現パナソニックグループでは、大阪・関西万博の「いのち輝く未