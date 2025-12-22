タレントのヒコロヒー（36歳）が、12月21日に公開された「M-1グランプリ」公式YouTubeチャンネルの「M-1決勝戦 応援生配信」に出演。「M-1グランプリ」の審査員を務めたミルクボーイ・駒場孝について「昔『THE W』の審査員もやってくれて。その時、本当に素晴らしかったんですよ！」と賞賛した。マヂカルラブリー、見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかるらが「M-1グランプリ」をリアルタイムで見ながら応援する生配信が行われた。審査