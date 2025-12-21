政府が物価高騰対策に位置付ける「おこめ券」の評判がすこぶる悪い。全国の自治体で配布を見送る動きが相次いでおり、高市早苗政権の支持層からも辛らつな声が目立つ。なぜ鈴木憲和農水相がそこまで配布にこだわるのか、疑問の声が高まっている。「特定の団体に不必要な税金を使うのは利権でしょ」小泉進次郎前農水相による備蓄米放出で一時的にコメの価格は下ったが、残念ながら再び高騰してしまった。政府は「おこめ券」の配布を