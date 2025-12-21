毎年楽しみにしているファンも多い、日東紅茶の公式オンラインショップ限定「福箱」が今年も登場します。昨年に続き先行予約は即日完売と注目度抜群。紅茶好きの心をくすぐる中身はもちろん、届いた瞬間から気分が高まる特別な配送箱も魅力です。長年愛される定番から人気シリーズまでを一度に楽しめる、年始のティータイムを豊かにしてくれる福箱。その全貌を詳しくご紹介します♡ 公式限定ならではの特別感