メラノーマと良性のほくろを見分けることは専門医でも難しい場合がありますが、いくつかの特徴を知っておくことで受診の判断材料とすることができます。世界的に用いられているABCDEルールや、皮膚科で行われるダーモスコピー検査について理解を深めることで、より適切な対応が可能になります。ここでは両者を区別するための基準と検査方法を解説します。 監修医師：本木 智輝（医師）神奈川県川崎市