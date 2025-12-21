2ゴール目を挙げた久保建英【写真：ムツ・カワモリ/アフロ】FOOTBALL ZONE

久保建英がヘディング弾で先制点 ファンから絶賛の声「かなりレア」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • レアル・ソシエダ久保建英が20日、レバンテ戦で今季2ゴール目を挙げた
  • プロキャリア10年での初のヘディング弾に、ファンからは反響が
  • 「めちゃくちゃむずいだろ、このヘッド」「かなりレア」などの声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 43歳・モデルの冨永愛が妊娠発表
  2. 2. バキ童 お相手との馴れ初め語る
  3. 3. 加藤和樹 松田未莉亜と結婚
  4. 4. 河村隆一らLUNA SEAメンバーも年内ソロ公演中止　SUGIZOが交通事故、復活目指す真矢も謝罪
  5. 5. ZETA所属の関優太 12月末で退団
  6. 6. 大悟「酒のツマミ」降板に言及
  7. 7. 『銀魂』作者、尿管結石の激痛で「走馬灯」　大好きな津田健次郎を思い出し会場爆笑
  8. 8. 4人死亡 直前に母と父が「連絡」
  9. 9. アル中も病院行かず 女性の後悔
  10. 10. やっぱりヒカルはスピード離婚
  1. 11. 『ワールドトリガー』完全新作アニメ化決定で映像公開　原作第1話から始まり「1stシーズン」として展開
  2. 12. 江頭「心の病気」を初めて告白
  3. 13. 踏切に前の車を押し出し進入
  4. 14. 石破氏「だらし内閣」批判に本音
  5. 15. 伊東四朗　サウナで脱出できず感じた命の危険　赤坂の火災受け「1回、考えた方がいい」
  6. 16. 住宅で倒れていた4人、死亡確認　室内から血のついたオノや包丁…無理心中か　東京・西東京市
  7. 17. 「ヒロアカ」新作アニメ放送へ
  8. 18. 「謝罪拒否」報道 日テレ憤り
  9. 19. 仏に「NARUTO」施設オープンへ
  10. 20. 嫌いな芸人ランキング3位を報告
  1. 1. アル中も病院行かず 女性の後悔
  2. 2. 4人死亡 直前に母と父が「連絡」
  3. 3. 踏切に前の車を押し出し進入
  4. 4. 住宅で倒れていた4人、死亡確認　室内から血のついたオノや包丁…無理心中か　東京・西東京市
  5. 5. 「心が病みやすい人」のNG行動
  6. 6. 紳助氏69歳の誕生日会で衝撃光景
  7. 7. ひろゆき氏 核保有発言に私見
  8. 8. 中国籍の男 男性に性的暴行か
  9. 9. マックは大量閉店? 業界激震か
  10. 10. 高市氏との電話内容 議員が暴露
  1. 11. 12月にクマの犠牲か 16年以降初
  2. 12. サイトに「非食用」の表示なく…『ビニール製チョコチップ』園児ら137人が誤食　認定こども園のクリスマスケーキ作りに何が――サイバー攻撃でアスクルに発注できず　京都・八幡市
  3. 13. 【速報】わなにかかったクマの横で男性死亡　宮城・大和町
  4. 14. ももクロ公演「遺族」31人が鑑賞
  5. 15. 「朝鮮学校の生徒へ授業料無償化を」 朝鮮学校の生徒ら　文科省前で600回目の抗議活動
  6. 16. 「現代の奴隷船」に乗ってみた
  7. 17. 25歳差 生徒の娘と母公認で交際
  8. 18. サウナ火災 賠償額は2億円超か
  9. 19. 列車と車が衝突 車の運転手死亡
  10. 20. ももクロLIVE 事件の遺族を招待
  1. 1. 石破氏「だらし内閣」批判に本音
  2. 2. 立花被告影響で被害者多数発生も
  3. 3. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
  4. 4. 「年収の壁」引き上げで合意
  5. 5. 痴漢疑われたら? 元警察官が見解
  6. 6. 「核持つべき」に河野氏疑問呈す
  7. 7. 新幹線で一夜限りのディスコ
  8. 8. 「OTC類似薬」薬剤費の4分の1を患者が追加負担へ　自民と維新が合意
  9. 9. 開発に失敗 カレッタ汐留の現在
  10. 10. 高市首相へ「休んで欲しい」悲痛
  1. 11. 首都高の「不正」利用者を訴訟へ
  2. 12. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
  3. 13. 首相の「軽い」言葉 日本危機に?
  4. 14. ユニクロの売り場から…完全消滅
  5. 15. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
  6. 16. 一念発起 65歳で通訳ガイドに
  7. 17. まさにその通り 高市氏に大反響
  8. 18. ねぎ100本を小学校に寄付 賛否
  9. 19. 首相の「コイツ」呼びにドン引き
  10. 20. 「核兵器保有すべき」放言の高市首相側近は何者なのか？ 官房長官は火消しに躍起も辞任は不可避
  1. 1. 大食いYouTuber いじめ被害告白
  2. 2. 露のタンカーを初地中海で攻撃か
  3. 3. 米大統領 日本の永住権を停止へ
  4. 4. てぃもねた ドイツで受けた衝撃
  5. 5. 中国 全国外資導入額が大幅減
  6. 6. 日本移住 きっかけ「ONE PIECE」
  7. 7. 大規模停電後を経ても親中 実態
  8. 8. 台湾・台北で無差別に切りつけ…2人死亡　7人けが　男は百貨店から飛び降り死亡
  9. 9. ゲーム業界の売上 最新情報
  10. 10. 中国自動車生産台数 11.9%増
  1. 11. 台北 無差別殺傷の事件前に放火
  2. 12. 水素車市場の長期的な未来予測
  3. 13. 露ラブロフ外相 欧州をけん制
  4. 14. 露大統領 ロ中関係は重要な要素
  5. 15. ポーランド新型潜水艦 韓国痛恨
  6. 16. 元難民のトップ 国連から選出
  7. 17. 台湾無差別切りつけ事件 3人死亡
  8. 18. 訃報は誤報と訂正直後に…天国へ
  9. 19. 戦死者を英雄と強調 映像に恐怖
  10. 20. 李大統領 北が韓国の北侵懸念
  1. 1. 赤城乳業「ガリガリ君」90円に
  2. 2. 日大職員「内定辞退4割」の衝撃
  3. 3. 格安SIM キャリアメールの実情
  4. 4. 中国 ものを買う金も意欲もない?
  5. 5. スタバが本場アメリカで大苦戦
  6. 6. どこ行っても愛される人 特徴3つ
  7. 7. 職場で嫌われる「1つの口癖」
  8. 8. ガソリン税廃止 負担減るのか
  9. 9. 改正で各種控除が新設 注意は
  10. 10. 保険証 そのまま捨てて大丈夫か
  1. 11. 「おこめ券」なぜ値下げ検討?
  2. 12. 西東京に出現のスーパーがスゴい
  3. 13. 駅にアナログ時計が消える理由
  4. 14. 「H3」8号機打ち上げ予定再設定
  5. 15. 純情商店街が…再開発に賛否両論
  6. 16. 知らない間に資産増える実践術
  7. 17. 金持ちか貧乏か 民泊に格差あり?
  8. 18. カキ足りない年末 危機感広がる
  9. 19. 冬のボーナス 50代の使い道は
  10. 20. 「ピーナッツ」を連結子会社化
  1. 1. 要注意 LINEの「危険設定」5つ
  2. 2. ブラウザ界の実験場、AIブラウザを月額20ドルで提供。尖りすぎ
  3. 3. チェキプリントできるスマホなど用モバイルプリンター「instax mini Link」を購入！同梱品やアプリ、プリントまでの手順や使用感を紹介【レビュー】
  4. 4. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  5. 5. 絶景を捉える風景撮影術 ～事前準備から撮影までのプロセスを追う～　「EOS R6 Mark III」「ライカM EV1」のレビューも
  6. 6. au・UQ mobile向け5Gスマホ「Xiaomi 14T」にAndroid 16／HyperOS 3へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
  7. 7. 生姜もチーズもこれ一本。ののじの多機能おろし器、一家に一台レベルです
  8. 8. Galaxy Z Fold7・Flip7やGalaxy S25・S25 Ultraなどの8機種の日本向けメーカー版が衛星通信サービス「au Starlink Direct」に対応
  9. 9. AppleのStudio Display最速レビュー Windowsでも使ってみた（西田宗千佳）
  10. 10. [法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」]「motorola razr 60 ultra」、フツーに飽きてきたユーザーに応えられるか
  1. 11. 「KDDI クラウドプラットフォームサービス」をリニューアルし安定性・柔軟性を向上
  2. 12. セルフホスト型メール配信プラットフォーム「Notifuse」、ニュースレターや取引メールを低コストで送信可能
  3. 13. どこからでもiPhoneで「イラスト」三昧　「PiXA VIEW」
  4. 14. 3万円台の格安3Dプリンターで木やアルミを出力＆ヘッドを取り換えてレーザー加工機にもなる「TRINUS」
  5. 15. KDDI、FCNTのフラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」の相互接続性試験（IOT）を完了！公式にau回線での利用が保証
  6. 16. 到着を待ちかねた待望のWindows 10搭載7インチモバイルPC「GPD Pocket」を入手！気になる同梱品のチェックと使うにあたって用意したい周辺機器をまとめて紹介【レビュー】
  7. 17. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
  8. 18. NVIDIA スタジオ認定のPC発売
  9. 19. チタン製のストラップ、ただの紐じゃなかった。これひとつで「バッグ不要」説
  10. 20. au・UQ mobile向けスマホ「Redmi Note 13 Pro 5G XIG05」にAndroid 16／HyperOS 3へのOSバージョンアップが提供開始
  1. 1. 元横浜のMLBドラフト1位右腕死亡
  2. 2. 久保が先制点 サポーターに謝罪
  3. 3. 鍵山が五輪代表に 連覇も悔し涙
  4. 4. ドジャース内野手ベッツのWBC不参加は大谷翔平、佐々木朗希、山本由伸のレギュラーシーズンに追い風
  5. 5. 「どこ投げてんだよw」指摘殺到
  6. 6. FIVB男子バレー世界クラブ選手権
  7. 7. 横山氏 広島の投手コーチ復帰
  8. 8. BD会見中にくも膜下 相手に言及
  9. 9. ド軍ファンは「いらない」と辛口
  10. 10. 久保建英 先制弾も1ー1のドロー
  1. 11. 巨人女子が「共立メンテナンス」
  2. 12. 阿部監督「最強の捕手論」を語る
  3. 13. ボートレース ベスト6が決定
  4. 14. 大谷翔平カード史上最高額で落札
  5. 15. 鈴木唯人所属するフライブルク
  6. 16. フィギュア 三浦璃来が緊急事態
  7. 17. 「他サポながら可愛い…」　発表された京都の新ユニが話題沸騰のワケ　背中に発見「いたー！」
  8. 18. 鍵山優真が2連覇 五輪代表内定も
  9. 19. 【フィギュア】壷井達也、今季限りで現役引退を表明　シスメックス勢では坂本花織、三原舞依に続き
  10. 20. サラー 監督批判で不満あらわ
  1. 1. 43歳・モデルの冨永愛が妊娠発表
  2. 2. バキ童 お相手との馴れ初め語る
  3. 3. 加藤和樹 松田未莉亜と結婚
  4. 4. 河村隆一らLUNA SEAメンバーも年内ソロ公演中止　SUGIZOが交通事故、復活目指す真矢も謝罪
  5. 5. ZETA所属の関優太 12月末で退団
  6. 6. 大悟「酒のツマミ」降板に言及
  7. 7. 『銀魂』作者、尿管結石の激痛で「走馬灯」　大好きな津田健次郎を思い出し会場爆笑
  8. 8. やっぱりヒカルはスピード離婚
  9. 9. 『ワールドトリガー』完全新作アニメ化決定で映像公開　原作第1話から始まり「1stシーズン」として展開
  10. 10. 江頭「心の病気」を初めて告白
  1. 11. 伊東四朗　サウナで脱出できず感じた命の危険　赤坂の火災受け「1回、考えた方がいい」
  2. 12. 「ヒロアカ」新作アニメ放送へ
  3. 13. 「謝罪拒否」報道 日テレ憤り
  4. 14. 仏に「NARUTO」施設オープンへ
  5. 15. 嫌いな芸人ランキング3位を報告
  6. 16. 『こち亀』新作ゲーム発表　派出所裏の商店街を発展させる経営シミュレーションゲーム
  7. 17. 最初はキャベツちぎるだけ 回想
  8. 18. 武豊　「無理やりでした」23年有馬ドウデュースの復活劇　10日前騎乗決意、舞台裏明かす
  9. 19. 「彼女出来ました」サラリと発表
  10. 20. 「LUNA SEA」SUGIZOが衝突事故
  1. 1. 立ったままでもできる腹筋トレ
  2. 2. 最適な「距離の取り方」を診断
  3. 3. 15歳上と性交渉少ない…一刀両断
  4. 4. 40・50代に似合う白髪ぼかしヘア
  5. 5. なぜ今スニーカーが人気なのか
  6. 6. 40代OLがもう買わない冬服 3選
  7. 7. 40・50代も活躍 ハニーズの商品
  8. 8. GU 1000万本突破の名品パンツ
  9. 9. 大人女子必見 最旬パンツコーデ
  10. 10. 暖冬の予想は出た 人気コート
  1. 11. 「赤が似合う服」まとめ まとめ
  2. 12. ダイソーの優秀「防寒アイテム」
  3. 13. 嫌味を言いに家に来る義母に反撃
  4. 14. 「二軒目の誘い」の上手な断り方
  5. 15. 7分で首〜背中が軽くなるケア
  6. 16. 疲れやだるさ抜けない滋養スープ
  7. 17. もこみち 料理巡り感動した料理
  8. 18. 「お正月飾り」の正しいしきたり
  9. 19. カネボウ2019春夏の新作コスメを一斉速報！メイクの幅が広がる！KATE•コフレドール•freeplus•ミラコレボディなどご紹介！
  10. 20. 「どうせ私がやるんでしょ…」頼りっぱなしの夫に心が折れそうになった夜