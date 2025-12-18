今回、Ray WEB編集部は読者からバイト先での困った話を聞いて、漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は居酒屋でバイトしています。バイト仲間の朱里とも仲が良く気に入っていますが、ひとつだけ問題があります。それは店長の朱里に対するひいきがすごいこと。あまりにも贔屓がすごい店長に対して、ついに怒ってしまった主人公。そしてその現場を朱里に目撃されてしまいました。主人公と朱里の関係