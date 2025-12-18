今月6日、東京・墨田区の風俗店で切断された赤ちゃんの頭と手足が見つかった事件で、警視庁が20代の風俗店従業員の女を逮捕したことがわかりました。【写真を見る】風俗店従業員20代女性を逮捕冷凍庫に赤ちゃんの頭・手足の遺体2025年3月赤ちゃんの遺体切断し12月上旬にかけて冷凍庫に頭・手足を遺棄したか東京・墨田区死体遺棄と死体損壊の疑いで逮捕されたのは、20代の風俗店従業員の女です。捜査関係者によりますと、女は