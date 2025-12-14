ホンダが、旧型スポーツタイプの車種を対象に、販売終了となった部品の復刻供給と、レストアを施す新たなヘリテージサービス「Honda Heritage Works（ホンダ ヘリテージ ワークス）」を2026年4月1日に開始することを発表した。【画像】ホンダが新たなヘリテージサービスをスタート。まずは初代NSXが対象となる（写真16点）Honda Heritage Worksは、販売終了となった一部の純正部品を復刻し、新たに供給する「Honda Heritage Parts