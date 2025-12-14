ロイター通信は１３日、在リトアニア米国大使館の情報として、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が、２０２２年ノーベル平和賞受賞者のアレシ・ビャリャツキ氏を含む拘束していた政治犯など１２３人を釈放したと報じた。諜報（ちょうほう）活動の罪に問われ、３月に禁錮刑判決を受けた元日本語講師の中西雅敏さんも含まれているという。ルカシェンコ氏は、米国のトランプ大統領と両国関係の改善を進めており、釈