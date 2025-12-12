ＶＡＬＵＥＮＥＸが大幅続伸となっている。同社は１１日取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表。経常損益がトントン（前年同期は６９００万円の赤字）に回復したことが好感されているようだ。 売上高は前年同期比３９．３％増の１億８３００万円で着地。コンサルティングサービスが大きく伸びたほか、ＡＳＰサービスも堅調だった。なお、通期業績予想については現時点で合理