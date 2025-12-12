スリー・ディー・マトリックスは大幅反発。１１日取引終了後、上期（５～１０月）連結決算を発表した。売上高は４８億７００万円（前年同期比４６．８％増）、最終損益は１７億１００万円の黒字（前年同期８億５００万円の赤字）となった。米国での製品販売が好調。費用削減が奏功したほか、為替差益も大きく寄与した。大幅な最終黒字への転換が評価され、買いを呼び込んでいる。 出所：MINKABU PRESS