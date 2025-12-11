マクセルが４連騰で年初来高値を更新した。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が１０日、マクセルの目標株価を従来の２５００円から２８００円に増額修正した。投資判断は「オーバーウェート」を継続する。電池を中心に事業展開するエネルギーセグメントが中期の業績とＲＯＥ（自己資本利益率）のドライバーになると指摘。事業ポートフォリオ改革の成果から、中計最終年度となる２７年