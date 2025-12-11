ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋは大幅高。１０日取引終了後、株主優待制度を拡充すると発表した。毎年１２月末時点で６００株以上保有する株主を対象に、現行では保有株数に応じて優待ポイントを５０００～８万ポイント贈呈しているが、これに新たに継続保有期間の条件を設ける。１年未満では現行通りのポイント数となるが、１年以上では６０００～１２万ポイントを付与するという。これが買いの手掛かりとなっている。