１１日の東京株式市場は日経平均株価が前日比２１５円高の５万０８１８円と反発して始まった。 １０日の米株式市場で主要株価３指数はそろって上昇。ＮＹダウは４９７ドル高となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた金融政策決定会合で、市場のコンセンサス通り０．２５％の利下げを決定。ＦＯＭＣ参加者の金利見通しでは９月と同様に、来年の利下げ予想回数は１回との方向性が示された。加えて、ＦＲＢ