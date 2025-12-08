ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 青森県で最大震度6強の地震が発生 津波警報等を発表中 地震 青森県 時事ニュース ライブドア災害速報 青森県で最大震度6強の地震が発生 津波警報等を発表中 2025年12月8日 23時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 8日23時15分頃、青森県東方沖を震源とする地震があった 震源の深さは約50km、地震の規模はM7.6、最大震度6強を青森県で観測 津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）が発表されている 記事を読む おすすめ記事 【地震速報】青森県で最大震度6強の地震が発生しました(23:15頃発生) 2025年12月8日 23時17分 入院報告のゆたぼん バイク走行中に交通事故に遭っていた「対向車線から車がいきなり」精神も深刻事態「すごいトラウマ」 2025年12月8日 20時47分 バッテリィズ・エースの拡散が物議…「投稿を削除してください」「女性からしたら恐怖でしかない」の声 2025年12月8日 18時33分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 声優・西村知道さん死去 「SLAM DUNK」安西先生役 9月に体調不良のため一時休業 2025年12月8日 19時26分