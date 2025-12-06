ホリデーシーズンのパリを舞台に、ショーメが届ける魔法のような世界が広がります。「Catch me in PARIS」をテーマに、街角にひっそりと潜む煌めきが、扉が開くたびにあなたを優雅な輝きへと導きます。ロマンティックな美しさを秘めたジュエリーたちは、まるで隠れんぼを楽しむかのように心を惹きつけ、大切な人への贈り物にも、ご自身へのご褒美にもぴったり。聖なる夜に、永遠に刻まれる特別な思