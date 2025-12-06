ショーメが贈るホリデーの魔法♡パリの煌めきが隠された名品ジュエリー

ホリデーシーズンのパリを舞台に、ショーメが届ける魔法のような世界が広がります。「Catch me in PARIS」をテーマに、街角にひっそりと潜む煌めきが、扉が開くたびにあなたを優雅な輝きへと導きます。ロマンティックな美しさを秘めたジュエリーたちは、まるで隠れんぼを楽しむかのように心を惹きつけ、大切な人への贈り物にも、ご自身へのご褒美にもぴったり。聖なる夜に、永遠に刻まれる特別な思い出を添えてくれるラインナップです。

パリを旅するように楽しむジュエリー

ショーメが描くホリデーは、幻想的なパリの街そのもの。「Catch me in PARIS」というテーマのもと、ブランドの象徴的な輝きが街角に現れては消える、ロマンティックな世界観が魅力です。

扉を開けた瞬間に姿を現すジュエリーはどれも息をのむ美しさで、優雅さと可憐さを併せ持ったタイムレスなデザインが特徴。

一つひとつが異なるストーリーを宿しており、身につけるたびにパリを歩くような高揚感を感じさせてくれます。ジュエリーボックスに“ひそむ”煌めきが、日常にそっと魔法を添えてくれます。

【ツーハッチ】2025年ベストランジェリーAWARD受賞アイテムをチェック！

メゾンを象徴する3大コレクション

ショーメを代表する「ビー ドゥ ショーメ」「リアン」「ジョゼフィーヌ」の3シリーズは、メゾンの美意識を体現する象徴的なコレクション。

「ビー ドゥ ショーメ」は軽やかで自由なエスプリを表現し、「リアン」コレクション ジュ ドゥ リアン ハーモニーは絆を象徴するデザインで、想いを伝えるギフトにも最適です。

「ジョゼフィーヌ」エグレットは気品あふれるシルエットが印象的で、洗練された女性らしさを引き立てます。

どれもホリデーシーズンの特別な輝きをまとい、あなたの物語に寄り添う存在に。

輝きが“隠れる”遊び心をあなたに♡

ショーメのホリデーは、美しいだけではなく、心をくすぐる遊び心にあふれています。まるでかくれんぼのように輝きが現れては消え、手に取る瞬間にときめきを与えてくれるジュエリーたち。

聖なる夜に、自分だけの特別な輝きを見つける時間は、きっと忘れられない思い出になるはずです♪パリの魔法を閉じ込めたショーメの名品が、あなたのホリデーを優雅に彩りますように。