米金融大手が、バーガーキングを買収する。バーガーキング日本事業を運営するビーケージャパンホールディングス（HD）を所有する香港の投資ファンドが11月18日、ゴールドマン・サックス（GS）に売却すると発表した。買収額は700億円規模とみられる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）90年代に日本に初上陸。一度撤退するも2007年にカムバックしたバーガーキング©時事通信社「マクドナルドに次ぐモスバーガー超えを狙う