¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌî¸ý¿®¸ã»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖÆ°ÂÎ»ëÎÏ¸þ¾åË¡¡×ÂÇ·â¤Ç¡ÖÂ®µå¤Ë¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÇº¤àÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¸¶°ø¤Ï¡¢Æ°¤¯ÊªÂÎ¤ò¸«Â³¤±¤ë¡ÖÆ°ÂÎ»ëÎÏ¡×ÉÔÂ­¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌî¸ý¿®¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¨¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥ëÊÉÅö¤Æ¥É¥ê¥ë¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ´ã¤ÎÆ°¤­¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÂÇÀÊ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤­¤Ê