韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」の意味は？「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」という言葉を聞いたことありますか？韓国ドラマなどの険悪なシーンでこのセリフを聞いたことがあるかもしれません。「싸가지가 없다