「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」の意味は？このフレーズを言われたらヤバいかも…！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」の意味は？
「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」という言葉を聞いたことありますか？
韓国ドラマなどの険悪なシーンでこのセリフを聞いたことがあるかもしれません。
「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「礼儀がない、わきまえない、生意気だ」でした！
「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」は、「礼儀が無い、わきまえない、生意気だ」を表す韓国語です。
本来は「将来性や見込みがない」という意味で、今はマナーや礼儀をわきまえていない様子を批判するときに使われるそうですよ。
ドラマなどでは、「이 싸가지 없는 놈!（イ サガジ オンヌン ノム）」＝「この礼儀知らずな奴め！」というセリフもよく用いられるので、ワンフレーズで覚えてみましょう！
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部