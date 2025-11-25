「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」の意味は？このフレーズを言われたらヤバいかも…！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」という言葉を聞いたことありますか？

韓国ドラマなどの険悪なシーンでこのセリフを聞いたことがあるかもしれません。

「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。