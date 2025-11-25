全国で相次ぐクマの目撃情報。ヒグマの生息地である北海道では、札幌市中心部でもクマの目撃情報が相次いでいます。23日には、北海道歌志内市で体長2mほどのヒグマが、車に向かって突進する様子が捕らえられていました。映像には、「怖い…怖い…怖い、襲われる」「電話した方がいいんじゃない…」とおびえる親子の声も。突然夜道に現れたというヒグマ、親子は慌てて車をバックさせて難を逃れたといいます。市街地にクマの“足跡”