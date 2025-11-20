気になる男性と親密になれても、「これって本気の恋？」とモヤモヤすることありませんか？実は、男性は本命ではない女性に対して“それなりの態度”をとっているもの。そこで今回は、そんな男性がやりがちな「ちょっとズルい行動」を紹介します。褒めるのは“見た目”だけ。内面には触れない「かわいいね」「スタイルいいね」と褒めてくれるのはうれしいもの。でも、それが外見の話ばかりなら注意が必要かも知れません。本命女性に