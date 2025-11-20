モスバーガーから、マイメロディ＆クロミとコラボした「2026モス福袋」が登場♡数量限定で、販売価格相当の5,000円分お食事補助券に加え、オリジナルグッズ3点セットが入った特別仕様です。フェイスポーチ付きエコバッグやメラミンプレート、サテンポーチが揃い、日常使いもできる可愛さ♪WEB予約は11月25日15時からスタートし、無くなり次第終了です。 選べる♡フェイスポー