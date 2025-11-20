モスバーガー♡マイメロ＆クロミ福袋2026数量限定発売

モスバーガーから、マイメロディ＆クロミとコラボした「2026モス福袋」が登場♡数量限定で、販売価格相当の5,000円分お食事補助券に加え、オリジナルグッズ3点セットが入った特別仕様です。フェイスポーチ付きエコバッグやメラミンプレート、サテンポーチが揃い、日常使いもできる可愛さ♪WEB予約は11月25日15時からスタートし、無くなり次第終了です。

商品特長：マイメロディまたはクロミのフェイス型ポーチに収納できるエコバッグ。予約時にどちらか1種を選べます。デイリーのお買い物やお出かけに便利なアイテムです♡

サイズ：ポーチ/約横15cm、バッグ/約横48×縦31×マチ20cm

素材：ポリエステル

大小セット♡メラミンプレート

商品特長：モスバーガーオリジナルデザインのメラミン製プレート2枚セット。朝食やランチに使いやすく、食卓に可愛さをプラス♪

サイズ：大/直径17cm、小/直径15cm

素材：メラミン樹脂

コンパクト♡サテンポーチ

商品特長：表裏でデザインが異なるサテンポーチ。小物整理やコスメ入れに最適です。日常使いにもぴったりで、バッグの中でも目を引くデザイン♡

サイズ：約横16.5×縦10.5cm

素材：ポリエステル

お得♡お食事補助券付き

可愛いグッズと一緒に、楽しくお得にモスバーガーを楽しめます♪

内容：5,000円分（税込）お食事補助券（500円×10枚綴り）

有効期限：2026年3月31日まで

利用方法：全国モスバーガー店舗（一部除く）で使用可能。ネット注文や一部サービスでは利用不可

2026年の新年は♡モスバーガー福袋でスタート



マイメロディ＆クロミとコラボした「2026モス福袋」は、フェイスポーチ付きエコバッグ、メラミンプレート、サテンポーチの3点セットに加え、5,000円相当のお食事補助券付き♡

事前WEB予約は11月25日15時より受付開始、12月30日から順次店舗で受け取り可能。数量限定なので、可愛くてお得なセットをお見逃しなく♪