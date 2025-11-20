2021年の高校世代ナンバーワン右腕としてソフトバンクに1位指名された風間球打（ノースアジア大明桜）は、1軍で1度も登板することなく、わずか4年で戦力外通告を受けた。平成以降、高校世代ナンバーワンとしてドラフト1位指名されながら、プロでは鳴かず飛ばずで終わった“幻のエース”たちを振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】甲子園の怪物フォーム改造に失敗まず1991年のドラフトで巨人が単独1位指名し