スウェーデン発のファッションブランド「セファー（Séfr）」が、「エイチ ビューティー＆ユース（H BEAUTY＆YOUTH）」の別注アイテムを発売した。ブランドとして、今回が初の別注となる。エイチ ビューティー＆ユース、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」各店舗で取り扱っている。 【画像をもっと見る】 セファーは、2012年にペール・フレドリクソン（Per Fredrikson）と長年の友人であるシナ・アビ（Sinah Abi）