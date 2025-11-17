スウェーデン発「セファー」が初の別注アイテムを発売　エイチ ビューティー＆ユース限定で展開

スウェーデン発のファッションブランド「セファー（Séfr）」が、「エイチ ビューティー＆ユース（H BEAUTY＆YOUTH）」の別注アイテムを発売した。ブランドとして、今回が初の別注となる。エイチ ビューティー＆ユース、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」各店舗で取り扱っている。

セファーは、2012年にペール・フレドリクソン（Per Fredrikson）と長年の友人であるシナ・アビ（Sinah Abi）が世界中からセレクトしたヴィンテージアイテムやデザイナーズアーカイヴを扱う古着屋としてスタート。2016年に初のコレクションを発表し、本格的にブランド運営を開始した。ブランド名はレバノン語で「0」を意味し、独自の方法でゼロから創造するという意思が込められている。長年メンズウェアに絞って展開していたが、2024年秋冬シーズンからはウィメンズウェアもスタートした。

別注では、ブランド定番のチェック柄をあしらったフランネルシャツを用意。アメカジライクなフランネルとは異なる上品な印象に仕上げたという。価格は5万7200円。

