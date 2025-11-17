ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 木村拓哉が事務所に残り続ける理由「別に出ても出なくても…」 木村拓哉 Smart FLASH 木村拓哉が事務所に残り続ける理由「別に出ても出なくても…」 2025年11月17日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 木村拓哉が16日放送の情報番組に出演したとFLASHが伝えた 有働由美子から「事務所に残り続けている理由」を問われる場面が 木村は「別に出ても出なくても、できることはできるし」などと回答していた 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ 売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分