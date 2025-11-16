3年連続4度目のMVP受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。球団のワールドシリーズ（WS）2連覇の原動力となり、米識者は「元が取れた」と巨額契約も“格安”だったと指摘した。米カリフォルニア州地元ラジオ局「ESPN LA」の番組「デマルコ＆トラビス」では、大谷のMVP受賞が話題となった。ホストのトラビス・ロジャース氏