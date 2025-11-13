16日に行われる大分国際車いすマラソンで、大会を支える多くのボランティアの中から、外国人選手の通訳を初めて担当する大分市の学生を取材しました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソンを丁寧な心配りで支える学生通訳ボランティアの坂本みなみさん 11月1日、大分市で車いすマラソンの通訳ボランティア説明会が開かれ、そろいのジャンパーに身を包んだおよそ70人が出席しました。 大会に出場する外国人選手の通訳