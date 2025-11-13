16日に行われる大分国際車いすマラソンで、大会を支える多くのボランティアの中から、外国人選手の通訳を初めて担当する大分市の学生を取材しました。

【写真を見る】大分国際車いすマラソンを丁寧な心配りで支える 学生通訳ボランティアの坂本みなみさん

11月1日、大分市で車いすマラソンの通訳ボランティア説明会が開かれ、そろいのジャンパーに身を包んだおよそ70人が出席しました。

大会に出場する外国人選手の通訳は、ボランティアグループ「キャンドゥ」のメンバーと県立芸文短大の学生が担当しています。このうち、短大で国際文化を学ぶ大分市の坂本みなみさん（18）は、今年が初めての挑戦です。

（県立芸文短大1年・坂本みなみさん）「以前から大分県で国際車いすマラソンが開催されていることは知っていて、興味があったので参加しようと思いました。周囲の雰囲気や先輩たちの行動をよく見て、自分から積極的に選手をサポートできるよう頑張りたいです」

坂本さんが最初に担当した仕事は、大会5日前に大分入りした海外選手第一陣の出迎えでした。

通訳ボランティアは選手から高い評価

大会に出場する選手と初めて顔を合わせた坂本さん。最初は緊張していた表情も、徐々に笑顔が見られるようになりました。

通訳ボランティアは、レース以外にも選手が食事をする飲食店のアドバイスなど、滞在中の生活を幅広くサポートします。こうした丁寧な心配りは、他の大会にはない特徴で、選手からも高い評価を得ています。

（アメリカから出場 ノーバート・ホロワット選手）「大分のボランティアは、観光に連れて行ってくれたり、空港の送り迎えもしてくれてるので、とても助かっています」

アメリカから出場する選手を担当することになった坂本さん。大会を通じた国際交流は学生生活の貴重な財産となります。

（坂本みなみさん）「皆さんとてもやさしくて安心しました。本番のサポートはもちろんですが、それ以外にも交流できる場を楽しみたいです。土日の本番がとても楽しみになりました」