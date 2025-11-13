立憲民主党の辻元清美議員が１２日、Ｘを更新。立憲議員が被害にあっている大量の迷惑メールが辻元議員の事務所にもきたと報告。「法的措置を検討しています」とつづった。立憲では、杉尾秀哉議員らが、同様の被害を報告しているが、辻元議員は「杉尾さんや田島さんをはじめ、立憲の議員が被害を受けている『大量迷惑メール』。うちにも来ました」と報告。「昨日から今朝にかけて、誹謗中傷を含む２００００件以上の迷惑メール