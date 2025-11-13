教員が女子児童を盗撮し、画像を共有していた事件。逮捕された7人は「HLT」＝「変態ロリコンティーチャー」と自ら名付けたグループで、「私も撮りたい」、「捕まらないようにしましょう」などとやりとりしていたことが明らかになりました。【写真を見る】他の教員が逮捕され、盗撮動画を処分も「お宝のようなもの…」盗撮画像共有グループ名は“変態ロリコンティーチャー”教員による盗撮グループの存在が明るみに出て約5か月。7