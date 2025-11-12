開通100周年記念で電車を「緑化」東急電鉄は2025年11月9日、ことし開通100年を迎えた路面電車（軌道線）の世田谷線で、車内をまるでジャングルのように植物で装飾した電車を「1日限定」で運行しました。 【え、これで1日限り!?】まるでジャングル！な「緑化した電車内」（写真）緑を「勝負カラー」とし、緑のある街づくりを進めている東京都の小池百合子知事も視察して「まさにこれが本物のグリーン車」とご満悦でした。緑化さ